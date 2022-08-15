МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник упал к доллару и символически снизился к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже уровня 1,02 доллара.

Усилившееся падение рынка нефти, закрепляющегося ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent, поддержало давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 61,23 рубля, евро — на 4 копейки, до 62,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию повысился на 3,5 копейки, до 9,03 рубля, а объем торгов им составил 51,5 миллиарда рублей против 69,4 миллиарда по евро и 119,4 миллиарда по доллару.

Доллар вырос к рублю на 1%, евро — на 0,06%, а юань — на 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс российской валюты в понедельник ощутимо слабел к доллару и оставался относительно стабилен к евро, отыгрывая падение европейской валюты ниже отметки 1,02 доллара.

Общее давление на рубль исходило от усилившегося падения рынка нефти, обновляющего минимумы с февраля и закрепляющегося ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Он терял вечером 3,67%, до 94,55 доллара.

Участники рынка отыгрывают китайскую макроэкономическую статистику. Ранее в понедельник стало известно, что объем производства крупных промышленных предприятий КНР в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался вечером на 0,8% до 106,4 пункта, что сигнализирует об ослаблении спроса на рисковые валюты на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочном плане ожидается колебание курса доллара в диапазоне 60-63 рубля, сдерживать ослабление российской валюты в обозримой перспективе может фактор налогового периода, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В ближайшее время ориентир по курсу доллара 58,5-62,5 рубля, а к концу месяца рубль может вновь немного окрепнуть из-за налоговых выплат, оценивает Антон Кравченко из УК "Первая".