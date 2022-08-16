МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника теряет к доллару и переходит к росту против евро: доллар — по 61,45 рубля, евро — около 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль попытается перейти к восстановлению

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышался на 22 копейки, до 61,45 рубля, евро снижался на 8 копеек, до 62,27 рубля.

Минутами ранее евро максимально дорожал до 62,54 рубля.