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Рубль снижатся к доллару в начале торгов во вторник
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Рубль в начале торгов вторника теряет к доллару и переходит к росту против евро: доллар — по 61,45 рубля, евро — около 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 16.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника теряет к доллару и переходит к росту против евро: доллар — по 61,45 рубля, евро — около 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышался на 22 копейки, до 61,45 рубля, евро снижался на 8 копеек, до 62,27 рубля.
Минутами ранее евро максимально дорожал до 62,54 рубля.