МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник торгуется почти без изменений, после того как после того как ранее он ненадолго опустился до самого низкого уровня более чем за неделю. GT: ультиматум Путина подписал смертный приговор доллару

Согласно данным, представленным во вторник Национальным бюро статистики, безработица в Великобритании остается около самого низкого уровня за 50 лет, но число занятых выросло не так сильно, как ожидали опрошенные Reuters экономисты. Между тем число вакансий сократилось впервые с середины 2020 года.

Заработная плата без учета премий выросла на 4,7%, тогда как ожидался рост на 4,5%. Однако на фоне галопирующей инфляции реальная зарплата без учета премий продемонстрировала самое сильное падение с 2001 года.

По состоянию на 08.04 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,2051, после того как ранее она упала до 1,2008, самого низкого уровня с 5 августа.

Пара евро/фунт торгуется почти без изменений, по 0,84275.

Банк Англии внимательно анализирует данные по рынку труда на предмет признаков ослабления инфляционного давления. Но аналитики полагают, что такие неоднозначные данные вряд ли прояснят ситуацию в том, что касается политических решений, ожидаемых в следующем месяце.

"Данные по рынку труда оказались довольно противоречивыми", — говорит Майкл Браун, аналитик Caxton.

"Не думаю, что они повлияют на решение Банка Англии по поводу процентных ставок", — отмечает он, добавляя, что в сентябре ожидает еще одного повышения на 50 базисных пунктов.

На денежных рынках вероятность второго подряд повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов сейчас оценивается в 83%, как и до публикации данных.

Что касается перспектив, то далее внимание, вероятно, будет переключаться на данные по инфляции за июль, которые выйдут в среду. Они могут дать подсказку в отношении дальнейших действий Банка Англии.

Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 9,8%. Банк Англии ожидает, что на фоне скачка цен на энергоносители позднее в течение года инфляция достигнет пика на уровнях выше 13%.