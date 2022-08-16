МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к иене растет во вторник вечером после статистики о промышленном производстве в США, свидетельствуют данные торгов. Объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,6%

По состоянию на 17.55 мск курс доллара к иене рос до 134,37 иены со 133,32 иены. Курс евро к доллару увеличивался до 1,0177 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,016 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 106,36 пункта.

Так, объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,6% к июню, при этом аналитики ждали увеличения показателя на 0,3%.

Трейдеры также обратили внимание на данные по числу новостроек. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось больше прогноза – до 1,446 миллиона.

Валютные инвесторы также находятся в ожидании публикации в среду протокола июльского заседания Федрезерва США, в котором инвесторы будут искать возможные подсказки относительно дальнейших действий регулятора.