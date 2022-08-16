МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро — до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар дорожает к иене после данных о промпроизводстве в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 32 копейки — до 60,9 рубля, евро — на 23 копейки, до 62,12 рубля.