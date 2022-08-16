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2022
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Курс доллара по итогам вторника снизился до 60,9 рубля
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Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро — до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 16.08.2022
валюта, рынки, новости, курс валют, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль умеренно укрепился во вторник к доллару и евро: доллар снизился до 60,9 рубля, евро — до 62,12 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 32 копейки — до 60,9 рубля, евро — на 23 копейки, до 62,12 рубля.