МОСКВА, 16 авг ПРАЙМ. Рубль во вторник умеренно вырос к основным инвалютам – доллару и евро, оставшись в диапазоне торгов предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 32 копейки — до 60,9 рубля, евро — на 23 копейки, до 62,12 рубля.

РУБЛЬ СЛАБО МЕНЯЕТСЯ

"Рубль большую часть дня оставался стабильным против основных конкурентов. Курс пары доллар-рубль на старте торгов предпринимал попытку закрепиться выше 61,6 рубля, курс евро-рубль попытался проверить на прочность 62,6 рубля. Но ближе к вечеру, как раз, когда цены на нефть возобновили снижение и упали ниже 93 долларов за баррель Brent, рубль начал активно укрепляться, ушел ниже 61 за доллар и уходил ниже 62 за евро. По отношению к китайскому юаню рубль в первой половине дня укрепился до 9 за единицу китайской валюты, а вечером ушел ниже этого ключевого уровня, который проторговывается вот уже 11 торговых дней подряд", — комментирует ход торгов Михаил Шульгин из "Открытие Research".

В ходе торгов объем в паре юань-рубль приближался к объему в паре доллар-рубль, однако вечером эти показатели заметно разошлись – преимущество осталось на стороне американской валюты, следует из данных торгов Московской биржи.

Так, объем торгов в паре доллар-рубль составил более 75,16 миллиарда рублей, в паре юань-рубль – почти 66,57 миллиарда рублей. Впрочем, объем в паре евро-рубль был повышенным и составил почти 10,737 миллиарда рублей, также следует из динамики торговой площадки.

"Исходя из факта укрепления рубля на слабеющей нефти, а также исходя из факта заметного снижения торговых объемов в паре доллар/рубль, приходим к выводу, что укрепление рубля во вторник было обусловлено торговыми операциями и фактом активной фазы августовского налогового периода, хотя его активная фаза будет приходиться на следующую неделю, считает Шульгин.

Сегодняшнее умеренное ослабление доллара после публикации позитивных данных по промышленному производству США не влияло значительно на курс рубля к американской валюте, отмечает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

ПРОГНОЗЫ

"В целом принципиально значимых для рубля новостей пока нет, и курс доллар-рубль в среду, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 рубля. Тем не менее, под конец недели в связи с приближающимся налоговом периодом рубль может перейти к более заметному укреплению", — полагает Григорьев.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в среду пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 60-62 рубля.

"Прочной опорой рублю по-прежнему выступает профицит торгового баланса России. Пока предложение валюты со стороны компаний-экспортеров больше, чем спрос на валюту со стороны импортеров. Предполагается, что объем параллельного импорта составляет в среднем 2-2,5 миллиарда долларов ежемесячно. К концу года ожидаемый ввоз продукции может вырасти до 16 миллиардов долларов", — говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".