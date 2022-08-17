МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доллар США во вторник торговался без особых изменений против корзины других основных валют. Инвесторы ждали данных по розничным продажам в США и протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы в среду. Доллар дорожает к иене после данных о промпроизводстве в США

Американская валюта восстановилась с 6-недельного минимума, достигнутого на прошлой неделе, так как инвесторы стали в большей степени рассчитывать на дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок ФРС ввиду устойчиво высокой инфляции в США.

При этом динамика торгов была неровной, поскольку очередное заседание руководства ФРС состоится лишь 20-21 сентября, и до этого момента выйдут очередные отчеты по потребительским ценам и рынку труда в США.

Более мягкие финансовые условия, с доходностью 10-летних гособлигаций США ниже 3,0% и улучшением обстановки на кредитном и фондовом рынках, заставили инвесторов полагать, что ФРС придется действовать более агрессивно для борьбы с растущим ценовым давлением.

"Каждое ралли на фондовом рынке США дает ФРС больше возможностей для повышения ставок", — говорит Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive.

Финансовые условия вернулись к апрельскому состоянию, когда ФРС еще не осуществила повышение процентных ставок в совокупности на 200 базисных пунктов, поэтому центральный банк США практически вернулся к исходной точке, отмечает Падраик Гарви, аналитик ING.

"Эта тенденция должна повернуться вспять, иначе у ФРС не будет другого выбора, кроме как действовать более агрессивно", — говорит он.

В среду инвесторы будут анализировать протоколы июльского заседания ФРС в поисках новых сигналов относительно вероятного размера повышения процентной ставки на заседании в сентябре. Трейдеры рынка фьючерсов на ставки по федеральным фондам оценивают вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в 60%, а на 75 базисных пунктов — в 40%.

Отчет по розничным продажам, который также выйдет в среду, даст представление о текущем состоянии потребителя. Ожидается, что розничные продажи в июле выросли на 0,1% по сравнению с июнем.

Вышедшие во вторник данные показали, что жилищное строительство в США в июле сократилось до самого низкого уровня за почти 1,5 года на фоне роста ипотечных ставок и цен на строительные материалы. Между тем промышленное производство в июле выросло до рекордного максимума.

Индекса доллара, отслеживающий динамику американской валюты против корзины других валют, во вторник вырос на 0,02% от уровня закрытия предыдущего дня, до 106,48.

Евро вернулся на позитивное поле после падения, последовавшего за выходом данных, указавших на некоторое ухудшение настроений инвесторов Германии в августе из-за обеспокоенности тем, что подорожание жизни ударит по частному потреблению.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Российский газовый концерн "Газпром" во вторник заявил, что цены на газ в Европе этой зимой могут подскочить на 60,0%, до более чем 4000 долларов США за 1000 кубометров.

"Рынок медленно учитывает в котировках более негативное развитие событие в Европе этой зимой, и это является основной причиной такой устойчивости доллара, — говорит Баттон. — Перспективы США ухудшаются, однако все равно остаются лучше, чем в Европе и большей части Азии".

Пара евро/доллар выросла на 0,10% до 1,0169 после снижения ранее до 1,0121, минимума с 3 августа.

Пара доллар/иена поднялась на 0,69% до 134,22. Японская валюта, на которую часто влияет разница между процентными ставками в США и в Японии, на прошлой неделе резко выросла на ожиданиях в отношении того, что замедление инфляции будет означать менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в США, а значит и снижение доходности облигаций США. Однако за последние дни некоторые представители ФРС говорили о необходимости дальнейшего повышения ставок.

Австралийский доллар вернул утраченные в ходе сессии позиции и торговался без особых изменений от уровня закрытия предыдущего дня. Опубликованные ранее протоколы августовского заседания Резервного банка Австралии показали, что руководство регулятора по-прежнему считает необходимым продолжение повышения процентных ставок, чтобы предотвратить закрепление высоких инфляционных ожиданий. При этом в РБА отмечают, что траектория повышения ставок не предопределена, и что целью центробанка является сохранение устойчивости австралийской экономики.

Новозеландский доллар упал на 0,34% против доллара США из-за опасений по поводу мировой экономики. Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии в среду осуществит четвертое подряд повышение ставок на половину процентного пункта, однако такое развитие событий, судя по всему, уже учтено в котировках.

Доллар США упал на 0,43% против канадского доллара после того, как официальные данные показали, что базовая инфляция в Канаде по-прежнему остается высокой. Это заставило инвесторов в большей степени рассчитывать на масштабное повышение ставок Банка Канады в следующем месяце.