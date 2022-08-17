МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В среду доллары Австралии и Новой Зеландии торгуются неровно. На момент написания статьи они почти вернулись к уровням, на которых начали сессию. Рынки ждут выхода позднее в течение торгового дня протоколов последнего заседания ФРС. Reuters: доллар продемонстрировал устойчивость

Пара новозеландский доллар/доллар США подскочила до 0,6383, после того как Резервный Банк Новой Зеландии повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов и просигнализировал о необходимости ускорить ужесточение политики.

Потом пара утратила часть завоеваний и на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,28%, по 0,6361.

Заявление РБНЗ было "немного более агрессивным, чем ожидалось", сказал аналитик BNZ Джейсон Вонг. По его мнению, в октябре центральный банк опять повысит ставку на 50 базисных пунктов.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,5%, после выхода данных, показавших, что рост зарплат в Австралии не оправдал прогнозов и отстал от инфляции. Позднее пара отыграла часть потерь и на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,15%, чуть выше символического уровня 0,7.

Индекс доллара немного снизился и находился на 106,3. Во вторник он закрылся почти без изменений.

Индекс восстановил почти все понесенные на прошлой неделе потери после выхода менее сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США, но остается намного ниже достигнутого в середине июня максимума 109,29.

"Конфликт между ФРС и рынков в последние дни и недели состоит в том, что центральный банк не соглашается с мнением рынка, согласно которому в 2023 году ставки будут понижаться", — сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

"Поэтому, если в протоколах будут ослабляющие мнение рынка сигналы, которые приведут к коррекции оценки траектории ставок в 2023 году, доллар США может развернуться вверх", — добавил он.

По словам Аттрилла, важно также, продолжится ли ралли фондового рынка, потому что в последнее время между долларом и склонностью к риску наблюдается обратная корреляция.

Пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,0180, а пара британский фунт/доллар США — с ростом на 0,2%, по 1,21225.

Пара доллар США/японская иена торгуется недалеко от уровня закрытия вторника, по 134,1. На прошлой неделе она опускалась до 131,7, но потом частично восстановилась.

Биткоин торговался около 24 000 долларов США, отступив от достигнутого в понедельник двухмесячного максимума 25 200 долларов.