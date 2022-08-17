МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В среду китайский юань восстановился от достигнутого на предыдущей сессии минимума за три месяца против доллара США на усилении сигналов Пекина о планах оказать дальнейшую поддержку экономике. Народный банк Китая понизил курс юаня до рекордного уровня

Трейдеры также изучат выходящие позднее в среду протоколы июльского заседания ФРС, где могут быть сигналы о размере повышения ставок на заседании в сентябре.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7863 против 6,773 во вторник. Пара открылась на 6,7800, а на момент написания статьи торговалась по 6,7711.

Государственные СМИ цитируют председателя Госсовета Ли Кэцяна, сказавшего во вторник, что Пекин усилит поддержку экономики. Вышедшие в понедельник данные неожиданно указали на замедление китайской экономики в июле.

"По нашему мнению, это говорит об острой необходимости поддержать импульс восстановления, но внимание будет сосредоточено на имеющихся мерах поддержки роста и не на запуске новых программ", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По его словам, информация о том, что Пекин гарантирует выпуск новых облигаций некоторых девелоперов ослабила опасения относительно кризиса на проблемном рынке недвижимости.

Аналитики MayBank считают, что вероятность снижения юаня, возможно, усиливается на неблагоприятном сочетании ухудшения макроэкономической ситуации и геополитической напряженности перед такими ключевыми событиями, как съезд Коммунистической партии Китая и промежуточные выборы в США.

По прогнозу аналитика China Merchants Bank Дина Муцяо, в 3-м квартале пара доллар/юань будет торговаться в диапазоне 6,5-6,9, если воздействие пандемии будет относительно подконтрольным, а геополитическая ситуация существенно не ухудшится".

На момент написания статьи индекс доллара находился на 106,427 против уровня закрытия вторника 106,5. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7802.