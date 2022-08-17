МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля — к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи. Евро и фунт стерлингов стабильны к доллару после выхода макростатистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро — на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.