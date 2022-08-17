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Курс евро опустился до 61 рубля впервые с 10 августа
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Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля — к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 17.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду вернулся к уверенному росту, так, евро опускался до 61 рубля — к минимуму с 10 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 50 копеек, до 60,40 рубля, евро — на 98 копеек, до 61,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс евро опускался до 61 рубля.