МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем растет и к доллару, и к евро после незначительных разнонаправленных колебаний, отмечавшихся в первой половине торгов.

Повышенный объем торгов евро заметен второй день подряд, что может быть связано с торговыми операциями, а также – с выходом клиентов российских брокеров из этой валюты под угрозой роста комиссий за операции с ней.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск снижается на 63 копейки, до 60,27 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 61 рубля ровно, следует из данных Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом опускается на 9 копеек, до 8,88 рубля, а объем торгов им составляет 40,7 миллиарда рублей, по сравнению с 69,5 миллиарда с евро и 62,8 миллиарда — с долларом.

Возросший объем торгов юанем может объясняться появлением на российском рынке облигаций, номинированных в этой валюте, что делает ее привлекательной уже для инвестиций, а не только для хранения капитала, отмечают эксперты.

В итоге курс доллара падает к рублю на 1,1%, евро — на 1,8%, а юань — на 1,2%. Рублевая цена нефти составляет около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс российской валюты в среду днем все-таки растет против доллара и евро, определившись после разнонаправленных колебаний с утра. Диапазон курсов доллара и евро при этом составлял около 80 копеек и 1,2 рубля соответственно.

Нефтяные котировки днем теряют 0,4%, достигая 92 долларов за баррель, оставаясь около минимумов с февраля. Инвесторы оценивают возможный возврат Ирана к условиям ядерного соглашения, которое позволит этому государству возобновить поставки "чёрного золота" на рынок в количестве до 3,7 миллиона баррелей в сутки через полгода после потенциального снятия санкций.

В то же время приближение пика налогового периода августа (25 числа) оказывает поддержку рублю. Похоже, высокий спрос на валюту, о котором, в частности, говорят довольно большие обороты спотового валютного рынка в последние недели — около 5 миллиардов долларов в среднем ежедневно, близок к насыщению, комментирует Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

ПРОГНОЗЫ

Пока для курса доллара продолжает оставаться актуальным диапазон 58,75-61,75 рубля, при этом по мере усиления влияния фактора налогового периода все более актуальной может становиться нижняя граница этого диапазона, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Если высокий спрос на валюту действительно в существенной степени удовлетворен, то сегодня российская валюта может продолжить дорожать, и курс закрепится около 60 рублей за доллар, оценивает Попов.

В ближайшей перспективе курс останется у текущих значений в отсутствие значимого новостного фона: ориентир для доллара в 59-61 рублей не теряет актуальности, считает София Кирсанова из УК "Первая".