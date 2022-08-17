МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером не показывает единой динамики к евро, но растет к иене, трейдеры ждут выхода протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед выходом протокола ФРС

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару незначительно рос — до 1,0171 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,017 доллара, минутами ранее евро слабо дешевел к доллару. Курс доллара к иене увеличивался до 135,36 иены со 134,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 106,81 пункта.

Позднее в среду Федрезерв США опубликует протокол своего июльского заседания, трейдеры надеются получить из него подсказки относительно дальнейшего курса регулятора.

По итогам июльского заседания ФРС США второй раз подряд повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов. Сразу после этого трейдеры заложили еще одно такое повышение в сентябре, однако после данных о замедлении годовой инфляции в июле в стране рынки снизили свои ожидания.