МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжил укрепление в среду к доллару и евро: доллар снизился до 60,75 рубля, евро — до 61,66 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар колеблется к евро перед выходом протокола заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 15 копеек — до 60,75 рубля, евро — на 45 копеек, до 61,66 рубля.