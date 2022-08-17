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2022
https://1prime.ru/Forex/20220817/837815943.html
Доллар на Мосбирже завершил торги среды снижением до 60,75 рубля
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. Рубль продолжил укрепление в среду к доллару и евро: доллар снизился до 60,75 рубля, евро — до 61,66 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара... ПРАЙМ, 17.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжил укрепление в среду к доллару и евро: доллар снизился до 60,75 рубля, евро — до 61,66 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 15 копеек — до 60,75 рубля, евро — на 45 копеек, до 61,66 рубля.