МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль укрепился по итогам торгов среды к доллару и евро на фоне наращивания продаж валюты экспортерами для уплаты налогов и роста нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 15 копеек, до 60,75 рубля, евро — на 45 копеек, до 61,66 рубля.

По состоянию на 20.50 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,43% — до 93,66 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Рубль в среду сменил утренний негатив на уверенное укрепление по доллару и евро. На открытии торгов доллар колебался у отметки в 61 рубль, но по ходу торгов начал терять позиции к отечественной валюте и даже приблизился к уровню в 60 рублей на какое-то время, но не смог опуститься ниже. К завершению торгов доллар отскочил от отметки 60 рублей, но это не помогло перекрыть дневное падение и выйти в плюс. Движение евро аналогично ходу торгов по доллару, но с большей волатильностью.

"Несмотря на ценовое снижение в нефти и постепенное восстановление импорта рубль вновь демонстрирует силу. Причин у этого две: базовая – сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения валют на рынке, локальная – подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 25 августа. Экспортеры начинают заранее продавать иностранную валюту, готовясь к выплатам", — отмечает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

По оценке Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург" укрепление рубля поддерживается фактором налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры наращивают продажу валюты для уплаты налогов на следующей неделе.

"Сегодняшний рост нефтяных цен также располагает к укреплению рубля, но он заметно ускорился лишь после 17.30 мск, когда недельные данные по запасам в США указали на их максимальное с середины апреля снижение", — дополняет эксперт. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 августа, упали на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 425 миллионов баррелей. Снижение запасов стало максимальным с недели по 15 апреля, когда показатель упал на 8,1 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 58-62. Краткосрочно вероятность ухода пары доллар-рубль под отметку 60 рублей является высокой, среднесрочно же по-прежнему преобладает сценарий движения курса в направлении 65 рублей, на конец года цель остается прежней – 70 рублей", — прогнозирует Буйволов.

В ближайшее время ориентир по паре доллар-рубль 59-61 рубль сохраняется, по прогнозам Антона Тарасова из УК "Первая".

"В четверг рубль, вероятно, продолжит укрепляться в преддверии уплаты налогов, и курс доллара может впервые с 8 августа опуститься ниже 60 рублей", — полагает Григорьев..