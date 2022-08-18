МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский доллар держится уверенно на торгах в Азии в четверг после выхода накануне протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, указавших на то, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, чтобы обеспечить ослабление инфляции. Доллар на Мосбирже завершил торги среды снижением до 60,75 рубля

Больше всего доллар США укрепился против австралийского доллара, оказавшегося под давлением более слабого, чем ожидалось, роста заработков в Австралии. В ходе североамериканской сессии австралийский доллар упал на 1,2%, а на момент написания статьи в четверг торговался около отметки 0,6930 доллара США, что лишь немногим выше однонедельного минимума 0,6912 и скользящей средней за 50 дней 0,6923.

Новозеландский доллар тоже упал, потеряв почти 1,0% после рывка, совершенного после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки и просигнализировал о намерении ускорить их повышение в дальнейшем.

На момент написания статьи доллар США торговался с повышением против иены и фунта и без изменений против евро.

"Общая картина для доллара США показывает, что он находится в сильном повышательном тренде, — отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон, добавив, что в этом тренде сейчас наметилась передышка. — Быки хотели сделать шаг назад и, думаю, протоколы ФРС дали им повод его сделать".

На торгах в США пара доллар/японская иена выросла на 0,6%, а в четверг держалась на уровне 134,90. Евро торговался по 1,0184 доллара США. Индекс доллара оставался на отметке 106,570.

Как показали опубликованные в среду протоколы заседания ФРС, руководители центробанка не видели в июле значимых доказательств ослабления инфляционного давления в США. В протоколах отмечается, что со временем темп повышения ставок будет замедлен, однако речи об их снижении в 2023 году (сценарий, который до недавних пор находил отражение в котировках фьючерсов на процентные ставки) не идет.

"Когда они достигнут в достаточной степени ограничительного уровня (ставок), то на некоторое время задержатся на нем, — пишет стратег-аналитик Rabobank Филип Марев в обзоре для клиентов. — Это очевидно контрастирует с ранним разворотом (политики) ФРС, который рынки учитывали в котировках".

Трейдеры оценивают примерно в 36% вероятность третьего подряд повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре и ожидают, что в марте ставка достигнет пика на отметке около 3,7%, где и будет оставаться несколько месяцев.

Британский фунт также упал после выхода отчета по инфляции, усилившего опасения инвесторов по поводу возможной рецессии. Согласно официальным данным, потребительская инфляция в Великобритании в июле составила 10,1%, что является самым высоким уровнем с февраля 1982 года. После кратковременного скачка вверх, фунт упал на 0,4% до 1,2050 доллара США. В паре с евро фунт упал ниже скользящей средней за 200 дней.