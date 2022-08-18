Reuters: доллар уверенно держится на торгах в Азии после выхода протоколов заседания ФРС
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский доллар держится уверенно на торгах в Азии в четверг после выхода накануне протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, указавших на то, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, чтобы обеспечить ослабление инфляции.
Больше всего доллар США укрепился против австралийского доллара, оказавшегося под давлением более слабого, чем ожидалось, роста заработков в Австралии. В ходе североамериканской сессии австралийский доллар упал на 1,2%, а на момент написания статьи в четверг торговался около отметки 0,6930 доллара США, что лишь немногим выше однонедельного минимума 0,6912 и скользящей средней за 50 дней 0,6923.
Новозеландский доллар тоже упал, потеряв почти 1,0% после рывка, совершенного после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки и просигнализировал о намерении ускорить их повышение в дальнейшем.
На момент написания статьи доллар США торговался с повышением против иены и фунта и без изменений против евро.
"Общая картина для доллара США показывает, что он находится в сильном повышательном тренде, — отметил аналитик City Index Мэтт Симпсон, добавив, что в этом тренде сейчас наметилась передышка. — Быки хотели сделать шаг назад и, думаю, протоколы ФРС дали им повод его сделать".
На торгах в США пара доллар/японская иена выросла на 0,6%, а в четверг держалась на уровне 134,90. Евро торговался по 1,0184 доллара США. Индекс доллара оставался на отметке 106,570.
Как показали опубликованные в среду протоколы заседания ФРС, руководители центробанка не видели в июле значимых доказательств ослабления инфляционного давления в США. В протоколах отмечается, что со временем темп повышения ставок будет замедлен, однако речи об их снижении в 2023 году (сценарий, который до недавних пор находил отражение в котировках фьючерсов на процентные ставки) не идет.
"Когда они достигнут в достаточной степени ограничительного уровня (ставок), то на некоторое время задержатся на нем, — пишет стратег-аналитик Rabobank Филип Марев в обзоре для клиентов. — Это очевидно контрастирует с ранним разворотом (политики) ФРС, который рынки учитывали в котировках".
Трейдеры оценивают примерно в 36% вероятность третьего подряд повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре и ожидают, что в марте ставка достигнет пика на отметке около 3,7%, где и будет оставаться несколько месяцев.
Британский фунт также упал после выхода отчета по инфляции, усилившего опасения инвесторов по поводу возможной рецессии. Согласно официальным данным, потребительская инфляция в Великобритании в июле составила 10,1%, что является самым высоким уровнем с февраля 1982 года. После кратковременного скачка вверх, фунт упал на 0,4% до 1,2050 доллара США. В паре с евро фунт упал ниже скользящей средней за 200 дней.
https://1prime.ru/Forex/20220818/837818552.html