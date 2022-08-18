МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в четверг утром практически не меняется, рынки реагируют на ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Юань торгуется к доллару около трехмесячного минимума

По состоянию на 8.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,0173 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0168 доллара, курс доллара к иене растет до 135,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 134,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 106,68 пункта.

В четверг утром доллар слабо меняется к основным мировым валютам, так как разнонаправленные факторы не дают заметной динамики. С одной стороны, на рынках усилились опасения по поводу возможной рецессии после публикации протокола ФРС США днем ранее. Из протокола июньского заседания регулятора следует, что участники посчитали целесообразным будущую поддержку ставки на достаточно высоком уровне в целях борьбы с инфляцией. При этом другая часть участников заседания полагает, что целесообразнее было бы замедлить темпы повышения ставок в будущем.

Доллар традиционно выступает как более надежный актив, поэтому неопределенность служит для него фактором поддержки. Увеличение ставки также поддерживает американскую валюту.

В то же время сдерживает доллар снижение доходности американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускается до 2,877% с уровня предыдущего закрытия в 2,82%.