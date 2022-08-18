МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга после некоторого снижения на открытии перешёл к росту против доллара, а курс евро усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар слабо меняется к евро и иене на торгах четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 13 копеек, до 60,62 рубля, евро — на 26 копеек, до 61,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс доллара поднимался до 60,82 рубля.