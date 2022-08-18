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2022
https://1prime.ru/Forex/20220818/837820027.html
Рубль укрепляется к доллару после начала торгов четверга
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Курс рубля в начале торгов четверга после некоторого снижения на открытии перешёл к росту против доллара, а курс евро усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 18.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга после некоторого снижения на открытии перешёл к росту против доллара, а курс евро усилил снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 13 копеек, до 60,62 рубля, евро — на 26 копеек, до 61,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс доллара поднимался до 60,82 рубля.