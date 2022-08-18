МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки. Юань торгуется к доллару около трехмесячного минимума

На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда — с евро.