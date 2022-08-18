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2022
https://1prime.ru/Forex/20220818/837821878.html
Мосбиржа: юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов
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Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки. На 12.46 мск объем торгов юанями... ПРАЙМ, 18.08.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, юань, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами "завтра", следует из данных торговой площадки.
На 12.46 мск объем торгов юанями достиг 29,3 миллиарда рублей по сравнению с 28,8 миллиарда долларового оборота и 35,3 миллиарда — с евро.