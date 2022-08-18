МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг усиливает рост: доллар опустился ниже 60 рублей, евро — ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется к доллару после начала торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.40 мск падал на 85 копеек, до 59,9 рубля (минимум с 3 августа), евро — на 1 рубль, до 60,67 рубля.