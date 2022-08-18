МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры ускорил снижение к доллару после решения центробанка Турции снизить ключевую ставку до 13% годовых: доллар поднялся выше 18 лир, свидетельствуют данные торгов. Центробанк Турции понизил учетную ставку

По состоянию на 14.32 мск доллар дорожал до 18,07 лиры с уровня предыдущего закрытия в 17,95 лиры за доллар. До оглашения решения регулятора доллар стоил примерно 17,96 лиры.

Ранее в четверг турецкий центробанк снизил учетную ставку до 13% годовых с 14%, установленных в декабре прошлого года.

Весь текущий год ставка оставалась неизменной — на уровне 14%, а биржевой курс лиры постепенно снижался. В конце января он составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля — 14 лир, а сейчас достигает 18,1 лир. При этом инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в июле до 79,6%.