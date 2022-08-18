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2022
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Курс евро упал ниже 60 рублей
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Рубль днем в четверг усиливает рост: евро уже торгуется дешевле 60 рублей — на минимуме с 27 июля, доллар сползает в направлении 59 рублей, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 18.08.2022
валюта, рынки, новости, россия, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг усиливает рост: евро уже торгуется дешевле 60 рублей — на минимуме с 27 июля, доллар сползает в направлении 59 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск падал на 1,63 рубля, до 59,12 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 59,91 рубля, следует из данных Московской биржи.