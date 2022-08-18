МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг усиливает рост: евро уже торгуется дешевле 60 рублей — на минимуме с 27 июля, доллар сползает в направлении 59 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск падал на 1,63 рубля, до 59,12 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 59,91 рубля, следует из данных Московской биржи.