МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем уверенно растет к доллару и к евро на фоне усиления продаж валюты по мере приближения пика налогового периода августа в России, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков. Эксперты спрогнозировали рост доли юаня в валютных торгах на Мосбирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 1,5 рубля, до 59,25 рубля, евро — на 1,7 рубля, до 59,97 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 17 копеек, до 8,73 рубля, а объем торгов им составлял 61,3 миллиарда рублей против 70,6 миллиарда по евро и 65 миллиардов по доллару.

Доллар падал к рублю на 2,5%, евро — на 2,7%, а юань — на 1,8%. Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ РЕЗКО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс российской валюты в четверг днем уверенно растет против доллара и евро на фоне активизировавшихся продаж валюты экспортерами для обеспечения обязательных рублевых платежей в бюджет. Приближающийся налоговой период благоприятно сказывается на российской валюте, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

Эксперты оценивают общие платежи в бюджет в августе в 2,4 триллиона рублей.

Цена нефти марки Brent днем прибавляет 2%, до 95,5 доллара, также оказывая поддержку курсу рубля. Инвесторы оценивают данные минэнерго США о падении запасов топлива в стране за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) рухнули максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей. При этом спрос на бензин поднялся до годового максимума.

Кроме того, новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявлял ранее, что свободных мощностей по добыче становится все меньше, добавляя, что он уверен в росте спроса на нефть в этом году.

ПРОГНОЗЫ

С учетом приближающегося пика налогового периода экспортеры будут наращивать продажу валюты, и курс по итогам четверга, возможно, закрепится ниже отметки 60 рублей за доллар, оценивает Попов из SberCIB Investment Research.

В целом же диапазон 58,75-61,75 рубля для курса доллара пока сохраняет свою актуальность, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Курс рубля сейчас движим несколькими факторами, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал". В первую очередь – это состояние торгового баланса, профицит которого остается значительным вопреки снижению объемов экспорта, добавляет он.

"При этом население по многим причинам сокращает покупки валюты, а импортеры по-прежнему по понятным причинам покупают ее в куда меньших объемах, чем до февраля. Фундаментально из-за состояния торгового баланса рубль должен продолжать укрепление, однако эта динамика будет зависеть от решений экспортеров относительно конвертации валютной выручки", — говорит Бирюков.