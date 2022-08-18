МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту к евро в четверг вечером, трейдеры оценивают данные по рынку труда США, оказавшиеся лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 59 рублей на Московской бирже

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,0128 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,018 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару до 1,0184 доллара.

Курс доллара к иене рос до 135,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,01 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 107,06 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, сократилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 250 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 262 тысяч.

По словам макростратега Deutsche Bank Генри Аллена (Henry Allen), которого цитирует агентство Market Watch, спрос на риск, вызванный ранее идеей о достижении пика инфляции, снизился, поскольку ожидания повышений ставок мировыми центробанками по-прежнему существуют. Это также поддерживает доллар, который традиционно считается надежным активом.