Курс доллара перешел к росту в отношении евро после данных по рынку труда США в ходе торгов четверга
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту к евро в четверг вечером, трейдеры оценивают данные по рынку труда США, оказавшиеся лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,0128 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,018 доллара. До выхода статистики евро дорожал к доллару до 1,0184 доллара.
Курс доллара к иене рос до 135,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,01 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,46%, до 107,06 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, сократилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 250 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 262 тысяч.
По словам макростратега Deutsche Bank Генри Аллена (Henry Allen), которого цитирует агентство Market Watch, спрос на риск, вызванный ранее идеей о достижении пика инфляции, снизился, поскольку ожидания повышений ставок мировыми центробанками по-прежнему существуют. Это также поддерживает доллар, который традиционно считается надежным активом.
https://1prime.ru/Forex/20220818/837826884.html