МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль вырос в четверг к доллару и евро: доллар упал до 59,53 рубля, евро — до 60,18 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Мосбиржа: юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,22 рубля — до 59,53 рубля, евро — на 1,48 рубля, до 60,18 рубля.