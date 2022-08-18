МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов четверга на фоне подорожания нефти и ожидания налоговых выплат, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,22 рубля — до 59,53 рубля, евро — на 1,48 рубля, до 60,18 рубля.

По состоянию на 20.27 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,77% — до 97,17 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Доллар на старте торгов четверга показал позитивную динамику и торговался у верхней границы ценового коридора прошлой недели на уровне 60,7 рубля, после чего перешел к резкому ослаблению. По ходу торгов нацвалюта РФ смогла преодолеть отметку 59 рублей по доллару, но к завершению торгов замедлила темпы роста и остановилась у отметки 59,53 рубля. Евро также в начале торгов показывал рост, но перешел к ощутимому снижению и даже опускался ниже 60 рублей. К концу торгов европейская валюта остановила движение на отметке 60,18 рубля.

"Среди основных причин рублевого укрепления – восстановительный рост котировок нефти, а также подготовка компаний к налоговому периоду", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В первую очередь укрепление рубля связано с продажей валюты компаниями-экспортерами для уплаты налогов, дополнил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

"Перед выходными рубль может умерить свою прыть. Тем не менее при сохранении роста цен на нефть рубеж 59 рублей за доллар также может не устоять. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может курсировать в пределах 58,5-61", — прогнозирует Бахтин.

Григорьев считает, что в пятницу в преддверии налогового периода рубль будет тяготеть к укреплению, и курс доллара может протестировать нижнюю границу диапазона 58,75-61,75 рубля.

"В краткосрочной перспективе ожидаем сохранение колебаний российской валюты в узком диапазоне 59-61 рубль за доллар", — полагает Антон Тарасов из УК "Первая".