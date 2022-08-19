МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) продолжил ослаблять курс национальной валюты на фоне крупных вспышек коронавирусной инфекции в ряде провинций страны, в пятницу курс юаня к доллару составил 6,8065, что стало минимальным показателем с сентября 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ. Мосбиржа: юань впервые обогнал доллар по объему дневных торгов

Средний обменный курс юаня к доллару в пятницу упал на 263 базисных пункта, а днем ранее — на 61. Курс в пятницу стал самым низким с 30 сентября 2020 года, когда он остановился на отметке в 6,8101.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшений эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.