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2022
https://1prime.ru/Forex/20220819/837833455.html
Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля
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Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно укрепляется, сильнее — к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 16 копеек,... ПРАЙМ, 19.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно укрепляется, сильнее — к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 16 копеек, до 59,37 рубля, евро — на 53 копейки, до 59,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
На открытии торгов курс доллара проваливался до 57,70 рубля — минимума с 25 июля.