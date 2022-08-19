МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно укрепляется, сильнее — к евро, следует из данных Московской биржи. Назван сценарий, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 16 копеек, до 59,37 рубля, евро — на 53 копейки, до 59,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов курс доллара проваливался до 57,70 рубля — минимума с 25 июля.