МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром падает на 6%, находясь на уровне около 22 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. Биткоин подорожал на тысячу долларов за полчаса

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.22 мск дешевел на 5,87% — до 22,01 тысячи долларов, минутами ранее цена падала на 6,2% — до примерно 21,9 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,85% — в среднем до 22 тысяч долларов. При этом ранее портал фиксировал снижение на 6,19%. Динамика везде приводится за сутки.

"Ралли, которое вернуло его (биткоин — ред.) к 25000 долларов, потеряло значительный импульс, и цена биткоина может начать уменьшаться", — сказал агентству Блумберг главный рыночный аналитик брокера OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).