МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром падает на 6%, находясь на уровне около 22 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.22 мск дешевел на 5,87% — до 22,01 тысячи долларов, минутами ранее цена падала на 6,2% — до примерно 21,9 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 5,85% — в среднем до 22 тысяч долларов. При этом ранее портал фиксировал снижение на 6,19%. Динамика везде приводится за сутки.
"Ралли, которое вернуло его (биткоин — ред.) к 25000 долларов, потеряло значительный импульс, и цена биткоина может начать уменьшаться", — сказал агентству Блумберг главный рыночный аналитик брокера OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).
https://1prime.ru/Forex/20220819/837833856.html
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