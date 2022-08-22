МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал дороже, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск рос на 42 копейки, до 59,52 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 59,49 рубля.

Отечественная валюта также теряет к юаню и снижается на 9,4 копейки, до 8,704 рубля.