МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс евро вновь сравнялся с долларом в понедельник утром, а затем опустился ниже 1 доллара — впервые с 14 июля, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене на сокращении спроса на риск

По состоянию на 11.13 мск курс евро к доллару снижался до 0,9995 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара, это самые низкие котировки с 14 июля. При этом курс доллара к иене опускался до 136,8 иены со 136,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,25%, до 108,44 пункта.

Доллар продолжает укрепляться к евро на ожиданиях повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Больше информации по монетарной политике американского центробанка рынки ожидают получить от главы регулятора Джерома Пауэлла, который выступит на этой неделе на экономической конференции в Джексон-Хоуле.

В то же время на евро давят опасения за экономику еврозоны на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Ранее в понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 2900 долларов за тысячу кубометров, поднимаются на 15%.