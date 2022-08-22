МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Евросоюзу нужна реформа, предусматривающая возможность отказа отдельных стран от евро и возвращения к национальным валютам, рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita. В Польше потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам

"Равенство государств-членов требует восстановления равенства возможностей их развития, что, в свою очередь, должно привести к реформе еврозоны. Радикализм этой реформы не может априори исключать какие-либо решения, такие как… временное или постоянное возвращение части стран-членов еврозоны к национальным валютам", — подчеркнул министр иностранных дел.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ранее указал, что переход страны на евро приведет к радикальному обнищанию людей. Для республики, по словам политика, "собственная валюта является одним из атрибутов независимости".

В Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики отмечали, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.