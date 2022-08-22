В Польше предложили дать странам Евросоюза возможность отказаться от евро
Глава МИД Польши Рау предложил дать странам Евросоюза возможность вернуться к нацвалютам
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Евросоюзу нужна реформа, предусматривающая возможность отказа отдельных стран от евро и возвращения к национальным валютам, рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Равенство государств-членов требует восстановления равенства возможностей их развития, что, в свою очередь, должно привести к реформе еврозоны. Радикализм этой реформы не может априори исключать какие-либо решения, такие как… временное или постоянное возвращение части стран-членов еврозоны к национальным валютам", — подчеркнул министр иностранных дел.
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ранее указал, что переход страны на евро приведет к радикальному обнищанию людей. Для республики, по словам политика, "собственная валюта является одним из атрибутов независимости".
В Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики отмечали, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.
https://1prime.ru/Forex/20220822/837849594.html
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