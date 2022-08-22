МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник обновил двадцатилетний минимум, опустившись ниже уровня 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

По состоянию на 19.03 мск курс евро к доллару снижается до 0,9938 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара. При этом ранее в ходе торгов понедельника он опускался до 0,9928 доллара.

Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара, и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.

Также курс доллара к иене растёт до 137,56 иены со 136,93 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,81% до 109,05 пункта.

В пятницу пройдет экономическая конференция в американском Джексон-Хоуле, на которой выступят главы мировых финансовых регуляторов. В частности, инвесторы ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Ожидается, что председатель подчеркнёт важность повышения учётной ставки для борьбы с инфляцией и напомнит о необходимости ужесточения монетарной политики. Ожидание таких действий ФРС помогает доллару укрепляться.

"Рынок будет ожидать, что председатель Пауэлл развеет надежды на смягчение политики, вызванные его последними высказываниями, и вместо этого даст четкий сигнал о том, что ФРС придется перейти к ужесточению мер", — приводит агентство Блумберг слова товарных стратегов TD Securities под руководством Барта Мелека (Bart Melek).