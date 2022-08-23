МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем снижается, оставаясь на минимальном уровне 2002 года, после публикации неоднозначной макростатистики по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару снижался до 0,9922 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9941 доллара; показатель ранее достигал минимальной отметки в 0,9901 доллара, это самый низкий уровень с декабря 2002 года. Курс доллара к иене опускался до 137,36 иены со 137,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 109,05 пункта.

Трейдеры оценивают данные по деловой активности в еврозоне в августе: индексы становились минимальными за 1-2 года, но некоторые оказались лучше ожиданий. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг, по предварительной оценке, в августе сократился до минимума за полтора года и составил 49,2 пункта, оказавшись при этом выше прогноза в 49 пунктов. PMI услуг оказался ниже ожиданий и достиг минимума почти за полтора года, а промышленности — выше прогноза, но самым низким за более чем два года.

Соответствущие индексы по Германии оказались лучше прогнозов, кроме PMI услуг, а композитный PMI и индекс услуг Франции в августе оказались слабее ожиданий. При этом индексы деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Франции оказались ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.