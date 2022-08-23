МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника практически не изменился к доллару и символически снизился к евро: американская валюта осталась у уровня в 59,87 рубля, евро подрос до 59,58 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Reuters: золото во вторник дорожает на фоне ослабления доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 0,5 копейки — до 59,865 рубля, евро подрос на 10 копеек, до 59,58 рубля.