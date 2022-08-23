МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером заметно снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, за счёт сочетания ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост до трех процентов на негативных ожиданиях

По состоянию на 20.06 мск курс евро к доллару растет до 0,9980 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9943 доллара, курс доллара к иене снижается до 136,44 иены со 137,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,59%, до 108,41 пункта.

Американская валюта во вторник вечером слабеет на ряде факторов. Во-первых, инвесторы оценивают статданные. Так, продажи новых домов в США июле упали сразу на 12,6%, до 511 тысяч, что, в свою очередь, стало минимальным показателем с января 2016 года, когда продажи домов упали до 494 тысяч.

Во-вторых, трейдеры находятся в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, начало которого запланировано на среду, так как они надеются получить подсказки насчет дальнейшей политики Федрезерва США.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) опускается до 3,013% с уровня предыдущего закрытия в 3,026%, что снижает привлекательность американской валюты.