МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль к закрытию торгов вторника незначительно ослаб, поддерживаемый налоговым периодом и высокими ценами на нефть, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки, до 59,89 руб, евро — на 10 копеек, до 59,58 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

"Открывшись во вторник чуть ниже 60 рублей, доллар в первый час торгов протестировал отметку в 60,4 рубля. Однако данный уровень оказался для американской валюты дневным максимумом, и большую часть последующих торгов пара находилась чуть ниже 60 рублей. Лишь ближе к окончанию рабочего дня доллар предпринимал новые попытки закрепиться на рубеже в 60 рублей", — описывает ход торгов Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

На стороне российской валюты сейчас выступает фактор подготовки участников внутреннего рынка к крупным налоговым перечислениям. В то же время доллар получает поддержку с внешних рынков, где тестирует очередные исторические максимумы к евро, указывает он.

Европейская валюта к американской к текущему моменту дешевеет на 0,2% и торгуется немного выше 0,996 доллара.

В тоже время эксперт замечает, что хотя в России ощущаются продажи валюты в рамках подготовки к налоговым платежам, системного усиления спроса на рублевую ликвидность на межбанковском рынке пока не наблюдается. Об этом, в частности, свидетельствовали итоги депозитного аукциона ЦБ во вторник, указывает он.

Несмотря на предстоящие крупные платежи в бюджет, регулятор увеличил лимит на недельном аукционе с 2,5 до 2,7 триллиона рублей. Банки, хоть и не воспользовались лимитом в полной мере, сохранили объем размещения ликвидности в ЦБ на уровне прошлой недели — 2,3 триллиона рублей, приводит данные Кравченко.

"То есть спрос на размещение свободных средств в ЦБ остается высоким, даже несмотря на то, что эта ликвидность вернется в систему уже после окончания налогового периода", — резюмирует он.

В итоге факторы налогового периода и роста стоимости нефти уравновешивают играющие на стороне ослабления рубля комментарии Минфина о возобновлении уже в сентябре покупок валюты в рамках обновленного бюджетного правила, в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Условно перечисленные факторы пока балансируют позиции рубля", — заключает он.

ПРОГНОЗЫ

В среду фактор налогового периода продолжит оказывать рублю поддержку, и в отсутствие новых вербальных интервенций курс, вероятно, не превысит уровень в 60,5 рубля за доллар, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В среду пара "доллар-рубль" может двигаться в пределах 58-61 рубль, по оценкам Бахтина.