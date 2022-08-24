Юань ослаб на фоне проблем в экономике Китая и агрессивной политики ФРС на торгах в среду
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Китайский юань в среду резко упал против укрепляющегося доллара на фоне опасений относительно замедления роста экономики Китая и продолжения агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Инвесторы ждут ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, надеясь получить намеки о дальнейших планах американского центробанка. Его председатель Джером Пауэлл должен выступить на симпозиуме в пятницу.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8388 юаня за доллар против 6,8523 накануне. На континентальном рынке открылся на уровне 6,8430 за доллар, а позднее ослаб до 6,8624 за доллар.
Юань колеблется вблизи двухлетних минимумов против доллара, тогда как Пекин расширяет меры стимулирования и снижает ключевые процентные ставки для противодействия замедлению роста китайской экономики.
"Пара доллар США/китайский юань прорвалась выше значимой отметки 6,80, — отмечают аналитики HSBC в своем обзоре. — Мы думаем, это означает, что до конца года и в первой половине следующего года пара будет торговаться в новом более высоком диапазоне, примерно в районе 6,75-7,00".
Экономика Китая с трудом восстанавливается в условиях проводимой правительством политики нулевой терпимости к COVID-19 и ослабления внешнего спроса, пишут в HSBC.
В среду государственные СМИ Китая сообщили об отсутствии оснований для долгосрочного ослабления юаня, поскольку сильный экспорт должен нивелировать последствия укрепления доллара США и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Валютный стратег-аналитик Mizuho Bank Кен Чэун отмечает, что новые вспышки COVID и кризис на рынке недвижимости будут сдерживать импульс роста китайской экономики. "Ззасуха в провинции Сычуань лишь усилила обеспокоенность поставками электроэнергии и перебоями в производстве", — говорит он.
Доллар США в среду стабилизировался чуть ниже недавних пиков, пока инвесторы ждут новостей от ФРС, размышляя о том, могут ли слабые данные по американской экономике замедлить темпы повышения ставок.
Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник присоединился к числу руководителей ФРС, подтвердивших, что главным приоритетом для американского центробанка остается контроль инфляции. Он отметил, что больше всего боится недооценки размаха ценового давления.
К моменту написания статьи глобальный индекс доллара вырос до 108,666 пункта с уровня предыдущего закрытия 108,624. Офшорный юань торговался по 6,8724 за доллар.
https://1prime.ru/Forex/20220824/837870366.html