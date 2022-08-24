МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Китайский юань в среду резко упал против укрепляющегося доллара на фоне опасений относительно замедления роста экономики Китая и продолжения агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Инвесторы ждут ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, надеясь получить намеки о дальнейших планах американского центробанка. Его председатель Джером Пауэлл должен выступить на симпозиуме в пятницу. Reuters: доллар взял передышку перед симпозиумом ФРС США

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8388 юаня за доллар против 6,8523 накануне. На континентальном рынке открылся на уровне 6,8430 за доллар, а позднее ослаб до 6,8624 за доллар.

Юань колеблется вблизи двухлетних минимумов против доллара, тогда как Пекин расширяет меры стимулирования и снижает ключевые процентные ставки для противодействия замедлению роста китайской экономики.

"Пара доллар США/китайский юань прорвалась выше значимой отметки 6,80, — отмечают аналитики HSBC в своем обзоре. — Мы думаем, это означает, что до конца года и в первой половине следующего года пара будет торговаться в новом более высоком диапазоне, примерно в районе 6,75-7,00".

Экономика Китая с трудом восстанавливается в условиях проводимой правительством политики нулевой терпимости к COVID-19 и ослабления внешнего спроса, пишут в HSBC.

В среду государственные СМИ Китая сообщили об отсутствии оснований для долгосрочного ослабления юаня, поскольку сильный экспорт должен нивелировать последствия укрепления доллара США и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Валютный стратег-аналитик Mizuho Bank Кен Чэун отмечает, что новые вспышки COVID и кризис на рынке недвижимости будут сдерживать импульс роста китайской экономики. "Ззасуха в провинции Сычуань лишь усилила обеспокоенность поставками электроэнергии и перебоями в производстве", — говорит он.

Доллар США в среду стабилизировался чуть ниже недавних пиков, пока инвесторы ждут новостей от ФРС, размышляя о том, могут ли слабые данные по американской экономике замедлить темпы повышения ставок.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник присоединился к числу руководителей ФРС, подтвердивших, что главным приоритетом для американского центробанка остается контроль инфляции. Он отметил, что больше всего боится недооценки размаха ценового давления.

К моменту написания статьи глобальный индекс доллара вырос до 108,666 пункта с уровня предыдущего закрытия 108,624. Офшорный юань торговался по 6,8724 за доллар.