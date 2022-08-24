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2022
https://1prime.ru/Forex/20220824/837871153.html
Рубль умеренно снижается утром в среду
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Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 24.08.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 22 копейки, до 60,11 рубля, евро — на 12 копеек, до 59,7 рубля, юань — на 2,7 копейки, до 8,747 рубля.