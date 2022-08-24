МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Китайский юань резко упал против доллара на торгах в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 22 копейки, до 60,11 рубля, евро — на 12 копеек, до 59,7 рубля, юань — на 2,7 копейки, до 8,747 рубля.