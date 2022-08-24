МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Большинство жителей Польши выступили против отказа от национальной валюты в пользу евро, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Social Changes. В Польше предложили дать странам Евросоюза возможность отказаться от евро

Ранее в Польше заявляли, что страна пока не готова к переходу на единую европейскую валюту. Отмечали, что сроки отказа от злотого не оговорены в договоре о вступлении страны в Евросоюз.

Опрос проводился с 12 по 15 августа 2022 года методом CAWI (Computer Assisted Web Interview) с участием 1068 человек.

Исследование выявило, что 42% опрошенных твердо против перехода, 18% ответили "скорее нет". В свою очередь 13% участников опроса считают, что Польша "определенно" должна отказаться от национальной валюты, в то время как 12% отметили вариант ответа "скорее да". Таким образом, общее количество отказа от польского злотого составило 60%.

Подчеркивается, что польская оппозиция более настроена на отказ от национальной валюты. За введение евро высказались 12% сторонников правящей партии "Право и справедливость" (PiS). Тем временем среди сторонников оппозиционных Гражданской коалиции и "Польши 2050" переход на евро поддерживают 64% и 38% респондентов соответственно.