МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к иене и дорожает к евро, инвесторы продолжают ждать симпозиум в Джексон-Хоуле, где состоится выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Китайский юань резко упал против доллара на торгах в среду

По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару снижался до 0,9947 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9967 доллара, курс доллара к иене — до 136,49 иены со 136,78 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 108,68 пункта.

Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рынки ожидают, что председатель ФРС даст подсказки по планам регулятора по монетарной политике.

Инвесторы оценивают, замедлит ли Федрезерв темпы повышения ставки после того, как летом показатель был дважды повышен на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, аналитики ожидают с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на заседании центробанка в сентябре.

Накануне выступления Пауэлла, в четверг, будет опубликована вторая оценка по динамике ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что американская экономика за этот период сократилась на 0,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала сокращение ВВП на 0,9%.