МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль слабо растет к доллару и юаню после утреннего небольшого ослабления в отсутствие направленных драйверов, при этом сильнее укрепляется к евро на фоне его снижения на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль умеренно снижается утром в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.08 мск снижался на 10 копеек до 59,79 руб, евро — на 20 копеек, до 59,38 рубля, юаня – на 2,3 копейки, до 8,697 рубля.

Октябрьский фьючерс нефти марки Brent растет 1,14% — до 101,36 доллара за баррель.

РУБЛЬ В УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ

Новостной фон довольно скудный. Инвесторы отыгрывают прежние факторы: приближение пика налогового периода, рост цен на нефть, ожидания по покупкам валюты по бюджетному правилу и ожидания новостей с ежегодного симпозиума, который пройдет в конце недели в американском Джексон-Хоуле, где состоится выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В начале торгов рубль слабо снижался к доллару, евро и юаню, затем компенсировал потери и перешел к росту.

В целом на глобальных рынках в среду преобладают пессимистические настроения, выражающиеся в снижении основных фондовых индексов и небольшом укреплении индекса доллара к основным мировым валютам, что в том числе выступало фактором поддержки доллара на российском рынке, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Пара евро/доллар остается ниже уровня 1, что на локальном рынке транслируется в более низкие уровни курса евро (ниже 59,6 рубля к середине дня) по сравнению с долларом, указывает он.

"После проведения основных налоговых платежей фактор спроса на рублевую ликвидность постепенно себя исчерпает и перестанет оказывать поддержку рублю, что вкупе с глобальными ожиданиями дальнейшего ужесточения процентной политики ФРС будет играть на стороне американской валюты и поддержит ее позиции на рынке РФ выше 60 рублей", — считает аналитик.

"Риторика представителей ФРС остается жесткой, в связи с чем доллар сегодня вновь укрепляется. В среду инвесторы обратят внимание на публикацию июльских данных по заказам товаров длительного пользования в США и на дальнейшие заявления представителей ФРС. В России тем временем, помимо традиционных недельных данных по инфляции, будет опубликована июльская статистика по промышленному производству", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

Аналитик не исключает, что в среду курс доллар-рубль на время может вновь достигать 60,3 рубля, но в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами курс вряд ли закончит день заметно выше этого уровня.

А Юрий Попов из SberCIB Investment Research ожидает укрепления рубля до 59 рублей за доллар, поскольку новостей по бюджетному правилу не поступало, в четверг экспортерам предстоит уплатить НДПИ в размере 0,65 триллиона рублей, а глобальное ралли доллара приостановилось.