МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды практически не изменился к доллару и символически вырос к евро: доллар остался на уровне в 59,89 рубля, евро подешевел до 59,51 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 0,25 копейки и остался на уровне 59,89 рубля, евро уменьшился на 7 копеек — до 59,51 рубля

Если смотреть по уровням закрытия, курсы почти замерли — по итогам вторника доллар подорожал на 2 копейки, евро — на 10 копеек.