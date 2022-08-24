МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс рубля по итогу торгов среды не изменился к доллару и слегка укрепился к европейской валюте при поддержке налогового периода и роста нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций по итогам торгов среды умеренно снизился

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался у отметки 59,89 рубля, евро — снизился на 7 копеек, до 59,51 рубля.

Курс рубля третью сессию подряд закрывает торги практически на одной и той же отметке: 59,87 рубля за доллар в понедельник, 59,89 во вторник и 59,89 же в среду. На протяжении всей сессии среды доллар колебался в диапазоне от 59,76 до 60,15 рубля, так и не продемонстрировав ярко выраженной динамики.

"К середине недели валютная пара нашла баланс в районе отметки 60. Позитивная ценовая динамика в энергоносителях в последние дни помогала российской валюте. Другой локальный фактор поддержки нацвалюты – налоговый период", — отмечает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". В четверг в России пройдут окончательные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС, уточняет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Завтра влияние налогового периода может начать ослабевать, в связи с чем курс доллара может попробовать закрепиться выше 60 рублей, предполагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Прохождение пика налогового периода 25 августа с большой вероятностью откроет доллару путь в район 61-62 рубля. Против рубля краткосрочно могут играть ожидания возобновления покупок Минфином в рамках обновленного бюджетного правила. Также обращаем внимание на слабость рынка рублевого долга – индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается с конца прошлой недели", — заключает Буйволов.