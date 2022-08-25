МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро: доллар — 59,94 рубля, евро — 59,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыл переломный момент для рубля этой осенью

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 5 копеек, до 59,94 рубля, евро — на 31 копейку, до 59,82 рубля.