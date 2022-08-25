Евро дорожает к доллару на макростатистике, рынки ждут данные по ВВП США
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг днем после выхода сильной макростатистики по Германии, инвесторы ожидают позднее публикацию данных по экономике США во втором квартале, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару рос до 0,9979 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9965 доллара, курс доллара к иене снижался до 136,45 иены со 137,11 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 108,4 пункта.
Трейдеры обращают внимание на макростатистику по Германии, которая оказалась сильнее ожиданий. Так, оценка роста ВВП страны во втором квартале была улучшена до 1,8% с 1,5% в годовом выражении. Квартальный рост был пересмотрен до 0,1% против нулевой динамики, ожидавшейся ранее. В то же время индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в августе сократился до 88,5 пункта, что лучше прогноза в 86,8 пункта.
Позднее в четверг рынки ожидают публикацию второй оценки по ВВШ США за второй квартал. Аналитики ожидают некоторого улучшения оценки снижения — до 0,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с предварительной в 0,9%.
Инвесторы также ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются услышать от председателя ФРС комментарии по монетарной политике и экономической обстановке.
https://1prime.ru/Forex/20220825/837889000.html