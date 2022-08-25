МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в четверг днем после выхода сильной макростатистики по Германии, инвесторы ожидают позднее публикацию данных по экономике США во втором квартале, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают снижения ВВП США во втором квартале

По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару рос до 0,9979 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9965 доллара, курс доллара к иене снижался до 136,45 иены со 137,11 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 108,4 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику по Германии, которая оказалась сильнее ожиданий. Так, оценка роста ВВП страны во втором квартале была улучшена до 1,8% с 1,5% в годовом выражении. Квартальный рост был пересмотрен до 0,1% против нулевой динамики, ожидавшейся ранее. В то же время индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в августе сократился до 88,5 пункта, что лучше прогноза в 86,8 пункта.

Позднее в четверг рынки ожидают публикацию второй оценки по ВВШ США за второй квартал. Аналитики ожидают некоторого улучшения оценки снижения — до 0,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с предварительной в 0,9%.

Инвесторы также ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются услышать от председателя ФРС комментарии по монетарной политике и экономической обстановке.