МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Рубль ближе к вечеру перешел к ослаблению и к доллару, и к евро, а также к юаню, после позитивной утренней динамики, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций умеренно слабеет в ходе торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск растёт на 25 копеек, до 60,14 руб, евро — на 30 копеек, до 59,81 рубля, юаня – на 0,4 копейки, до 8,697 рубля.

Новостной фон, способный как-то повлиять на динамику торгов, остается тем же: налоговый период, рост цен на нефть, ожидание заседания в Джексон-Хоуле, где состоится выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, октябрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает сейчас более чем на 1% — до 102,4 доллара за баррель. И в начале торгов рубль демонстрировал небольшое укрепление к перечисленным валютам, но затем растерял преимущество и торгуется в минусе, но в пределах бокового движения этой недели.

"Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает налоговый период экспортёров. Тем временем инвесторы проявляют интерес к юаню. Несмотря на новости об очередном пакете стимулов для китайской экономики, валютная пара "юань-рубль" растет. Выделенный 1 триллион юаней (146 миллиардов долларов) призван оказать стимулирующие влияние на экономику Поднебесной в условиях коронавирусных ограничений и проблем в строительном секторе", — замечает Павел Веревкин из компании "Алор брокер".

При этом доллар на форексе сдает свои позиции, в основном за счёт фунта стерлингов и иены, которые укреплялись на 0,3% и 0,5% соответственно, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

До конца торговой сессии Веревкин не видит важных событий, способных оказать значительное влияние на курс рубля. В ближайшее время ориентир для пары "доллар-рубль" в 59-61 сохраняется, заключает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".