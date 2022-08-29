МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Некоторые аналитики утверждают, что альтернативы доллару нет, а впереди его ждет только рост, но это вряд ли это соответствует истине, ведь в условиях антироссийских санкций многие страны активно ищут ему замену, пишет обозреватель Financial Times Ручир Шарма.

По мнению журналиста, американская валюта только кажется сильной, но слабостей у нее становится все больше. В США раскрыли крупный просчет в отношении России

Шарма напомнил, что когда доллар в этом месяце поднялся до высот, которых не видели уже 20 лет, аналитики начали активно говорить о том, что "альтернативы американской валюте нет", и что "могучий доллар впереди ждут новые достижения". Но, по мнению обозревателя, события двадцатилетней давности показывают, что американская валюта скорее приблизился к своему пику, и что дальнейшего его укрепления не будет. Даже когда американские акции начали падать из-за краха интернет-компаний в начале 2000-х, доллар продолжал расти. Но потом он вступил в период спада, который начался в 2002 году и длился шесть лет. По мнению обозревателя, такой же переломный момент ждет нас сейчас. И на сей раз падение американской валюты может продлиться еще дольше.

"К тому же национальные валюты слабеют, когда остальной мир больше не верит, что эти страны смогут расплатиться по счетам. Соединенные Штаты в настоящее время должны миру 18 триллионов долларов, или 73% американского ВВП. Это намного больше порогового значения в 50%, которое часто становилось предвестником прежних валютных кризисов", — добавил Шарма.

И, наконец, по его мнению, инвесторы имеют обыкновение уходить от доллара, когда американская экономика замедляется относительно остального мира. В последние годы она растет значительно быстрее среднего показателя по другим развитым странам, но в будущем ее рост в сопоставлении с остальными почти наверняка замедлится.

Если падение близко, возникает вопрос: будет ли этот период достаточно долгим, а снижение глубоким, чтобы создать угрозу статусу доллара как самой надежной валюты в мире? Шарма констатирует, что американские санкции против России показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие варианты. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а в направлении создания валютных блоков.

Обозреватель напомнил, что крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии уже стали все чаще рассчитываться друг с другом напрямую, избегая доллара. Малайзия и Сингапур относятся к числу стран, которые договорились о таких расчетах с Китаем. Пекин также предлагает помощь в юанях странам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Центробанки от Азии до Ближнего Востока организуют двусторонние линии валютных свопов с той же самой целью — снизить зависимость от доллара.

"Сегодня, как и в период краха интернет-компаний, доллар, по всей видимости, выигрывает от того, что является безопасным убежищем в момент, когда на мировых рынках идет активная распродажа финансовых инструментов. Но инвесторы не торопятся покупать американские активы. Они понижают риски, где только можно, и получаемую в результате выручку держат в долларах.

Однако, подчеркивает журналист, это не вотум доверия американской экономике, а, скорее, отсутствие альтернативы. А это никогда не было жизнеспособной и эффективной инвестиционной стратегией, особенно в такие времена, когда рушатся основы.

"Так что не верьте сильному доллару. Грядет «последолларовый мир»", — резюмировал Шарма.

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