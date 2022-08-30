Мишустин призвал продолжить повышение доли международных расчетов в рублях
Мишустин заявил, что необходимо продолжить повышать долю международных расчетов в рублях
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Необходимо повысить долю международных расчетов в рублях, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", — отметил премьер-министр на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".
https://1prime.ru/Forex/20220830/837934435.html
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