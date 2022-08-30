МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Необходимо повысить долю международных расчетов в рублях, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Премьер Киргизии считает, что расчеты в нацвалютах укрепят экономики ЕАЭС

"Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран", — отметил премьер-министр на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".