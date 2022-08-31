МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой "узбекский сум — рубль", сообщает пресс-служба торговой площадки. Мосбиржа перевела торги акциями "Газпрома" в режим дискретного аукциона

"Двенадцатого сентября 2022 года на валютном рынке Московской биржи начинаются торги валютной парой "узбекский сум – российский рубль" (UZS/RUB). Валютная пара "узбекский сум – российский рубль" будет торговаться на спот-рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп-овернайт ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран.

Московская биржа также с 30 августа сняла запрет коротких продаж при торговле валютной парой "драм – рубль", и в настоящее время более 20 участников торгов совершают операции и предоставляют клиентский доступ к торгам армянской валютой.