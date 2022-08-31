МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду днем поднимается, рынки ожидают статистику по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к доллару и евро на старте торгов среды

По состоянию на 13.32 мск курс евро к доллару снижался до 0,9975 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0012 доллара; курс доллара к иене рос до 138,88 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,3%, до 109,1 пункта.

Позднее в среду ожидается публикация аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) статистики об изменении числа рабочих мест в частных компаниях в США. Последние данные, опубликованные в июне, показали рост числа рабочих мест за май (на 128 тысяч). Теперь аналитики прогнозируют, что ADP сообщит об увеличении показателя за июнь на 288 тысяч.

В пятницу ожидается важная статистика по безработице в США за август. Как полагают эксперты, безработица в стране сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч после увеличения на 528 тысяч.

Курс евро к доллару опускается, несмотря на данные о рекордной инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в регионе, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Прогноз составлял 9%.